Пинзеник: кредит в долларах подорожал на 40%

Реальная годовая ставка кредита в долларах при 15% ставке, учитывая курс гривни к "зеленому", составляет 55%. Об этом заявил министр финансов Виктор Пинзеник.

"Выплата такого кредита является обременительной для граждан", - заявил он.

Для решения этой проблемы министр предлагает, чтобы банки предлагали клиентам гасить определенные сумму в долларах (10-20 тыс.), а расчеты по остальному кредиту переводили в гривневые расчеты, но по курсу 5,0.

"В этих условиях оба партнера несут убытки, но в то же время оба остаются в выигрыше", - заявил министр. "Выигрыш заключается в том, что заемщик остается с имуществом, а банк возвращает деньги", - объяснил министр.

По словам Пинзеника, такая схема является оптимальной. «Целью в настоящий момент должна быть не прибыль ...

Сегодня вы должны пойти друг другу на встречу: получить убытки, но сохранить предприятия», - сказал министр.

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