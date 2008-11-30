Умер член Провода УНА-УНСО Петр Хмарук

28 ноября в возрасте 66 лет ушел из жизни Петр Хмарук - член Провода УНА-УНСО, которого считали «человеком-легендой», который провел в политзаключении свыше 35 лет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНА-УНСО, "П.Хмарук стоял у истоков организации. Он был организатором послевоенного подпольного движения в Украине. С 16 лет - профессиональный революционер, впоследствии - неуловимый руководитель антисоветского подполья на Киевщине, известный публицист. За его задержание КГБ трижды назначал вознаграждение.

В результате преследования режимом П.Хмарук провел в заключении свыше 35 лет, однако политическую деятельность не прекратил. Он - инициатор многочисленных забастовок заключенных в советских концлагерях".

Прощание с покойным состоится 1 декабря в 11:00 в церкви на Аскольдовой Могиле.