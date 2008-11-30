МИД Украины пока не подтверждает договоренность с пиратами

Министерство иностранных дел Украины пока не может подтвердить информацию о договоренности с сомалийскими пиратами по освобождению судна Faina.

В воскресенье агентство Франс Пресс сообщило из сомалийской столицы Могадишо со ссылкой на представителя группировки сомалийских пиратов о достижении договоренности об освобождении судна Faina, которое удерживалось ими более двух месяцев. Согласно сообщению, судно будет освобождено "в скором времени".

Как сообщал УНИАН, судно Faina, перевозившее 33 танка Т-72 и другое вооружение, было захвачено пиратами у побережья Сомали 25 сентября. В момент разбойного нападения на судне находился экипаж в составе гражданина Латвии, троих россиян и 17 граждан Украины. Капитан судна - гражданин России Владимир Колобков - скончался от сердечного приступа. Судно находится под наблюдением нескольких американских кораблей, задача которых - не допустить выгрузки оружия на берег.

Ранее пресс-служба МИД Украины не раз сообщала, что переговоры об освобождении Faina ведутся постоянно, но подробности их не раскрывались.

В пятницу глава службы внешней разведки Украины Николай МАЛОМУЖ заявил, что он надеется на завершение переговоров с пиратами уже в ближайшее время.