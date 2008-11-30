Погода на первый день зимы

Завтра, 1 декабря на территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, только в восточной части небольшой дождь.

Как сообщили УНИАН в Украинском Гидрометцентре, ночью и в первой половине дня в Украине местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет составлять 1-6° тепла, днем 4-9°, в южной части и на Закарпатье 9-14° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

2-3 декабря сохранится облачная погода. В северных, центральных, днем 3 декабря и в западных областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Температура в южной части ночью 5-10° тепла, днем 9-14°, в Крыму до 17°; на остальной территории ночью 2-7° тепла, днем 7-12° (в Карпатах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла).

4-5 декабря в западных и северных областях временами небольшой дождь (на Закарпатье и Прикарпатье умеренный дождь, в горах с мокрым снегом). На остальной территории без существенных осадков.

Теплая погода с температурой ночью 4-10° (в западных и восточных областях местами 1-3° тепла); днем 7-13°, в южной части 10-16°, в Крыму 15-20° (в Карпатах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-9° тепла).

Завтра в Киеве и области без существенных осадков. Температура в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 6-8°; по области ночью 1-6° тепла, днем 4-9° тепла.

2-3 декабря в столице и области местами небольшой дождь. Температура в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 9-11°; по области ночью 2-7° тепла, днем 7-12°.

4-5 декабря временами небольшой дождь. Теплая погода с температурой ночью 4-9°, днем 8-13°.