Житомирская милиция изъяла 1 тысячу литров самогона

В Житомирской области за последние два месяца участковые инспекторы изъяли 224 самогонных аппаратов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления Министерства внутренних дел Украины в Житомирской области.

Также было изъято свыше 1 тысячи литров самогона и 8 тыс. литров самогонной закваски. За нарушение антиалкогольного законодательства к ответственности привлечены тысяча жителей области.

По словам заместителя начальника отдела участковых инспекторов милиции областного УМВД Владимира МАЗАРЧУКА, в государственный бюджет нарушители за указанный период уплатили почти 30 тыс. грн. штрафов.

При этом В.МАЗАРЧУК констатировал, что изготовлением самогона в основном занимаются люди предпенсионного или пенсионного возраста, рассматривая это как дополнительный заработок.

Работа правоохранительных органов по противодействию самогоноварению продолжается.