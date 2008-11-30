Пираты согласились освободить украинское судно "Фаина" - СМИ
13:00, 30 ноября 2008Общество
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Сомалийские пираты сегодня объявили о достигнутой договоренности по освобождению судна "Фаина" с украинским оружием на борту, которое удерживалось ими более двух месяцев.
Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Франс Пресс» из сомалийской столицы Могадишо.
Согласно сообщению, судно будет освобождено "в скором времени".
Подтверждение этой информации из других источников пока не удалось получить .
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