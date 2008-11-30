За минувшие сутки в Украине произошло 641 ДТП

В Украине в течение минувших суток в результате дорожно-транспортных происшествий погибли девять человек и еще 118 получили травмы.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте Государственной автоинспекции Министерства внутренних дел Украины.

Всего же, согласно информации ГАИ, в течение суток в Украине произошло 641 ДТП, в том числе 6 из них совершено по вине водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом состоянии.