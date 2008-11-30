УБОП накрыл банду киллеров, «работавших» в Украине и России

Работники Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины совместно с УБОП УМВД Украины в Луганской области разоблачили особо опасную бандгруппировку с международными связями, которая специализировалась на выполнении заказных убийств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, преступную группировку возглавлял гражданин Украины Станислав Р. (1969 г.р., ранее судимый за вымогательство и наркотики), известный в криминальных кругах по прозвищу «Стас».

По данным оперативников, в группировку также входили ранее судимые - жители Луганской области, Киева и Российской Федерации, в частности, уроженцы Чечни.

По имеющейся информации, группировка "Стаса" действовала в течение 2000-2008 гг. Они занималась «заказными» убийствами, как в Украине, так и в России, разбойными нападениями и другими тяжкими преступлениями с использованием огнестрельного оружия, а также торговлей людьми, оружием, незаконным оборотом наркотиков.

В настоящее время участники группировки разоблачены в убийствах четырех человек в Луганской области – в Лисичанске и Северодонецке в 2004-2007 годах. Еще трое граждан пострадали от покушения на их жизнь в Северодонецке в августе 2008 года.

По материалам спецподразделения БОП, следственным управлением УМВД Украины в Луганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.115 (преднамеренное убийство) и ч.1. ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам угрожает до 15 лет лишения свободы.

На данное время арестованы два участника ОПГ, третий фигурант – Станислав Р. задержан в городе Керчь (АР Крым) работниками ГУБОП и УБОП УМВД Украины в Луганской области. При себе вожак банды имел огнестрельное оружие. В настоящее время задержанный доставлен в Луганскую область, где 1 декабря Ленинский райсуд города Луганск изберет ему меру пресечения (работники правоохранительные органы будут настаивать на его аресте).

Ход дальнейшей нейтрализации особо опасной преступной группировки находится на личном контроле министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, подчеркнули в ГУБОП.