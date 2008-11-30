В Донецкой области на украинском языке учатся 40% школьников
09:20, 30 ноября 2008Общество
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Сообщает управление статистики
В Донецкой области в дневных общеобразовательных школах в этом учебном году на государственном языке обучается 40,2% школьников, что на 3,8% больше, чем в прошлом учебном году.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Донецкой области, на украинском языке обучение ведется в 343 дневных школах области.
При этом удельный вес обучающихся на государственном языке в начальных классах выше. Если в старших классах этот показатель составляет 31,5%, то среди первоклассников – 54,7%.
В городских школах на украинском языке занимаются 36,8% всех школьников, в сельской местности – 71,4%.
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