Мировой кризис не помешает китайскому экспорту

Китайский экспорт в 2009 году вырастет на 15% несмотря на глобальный финансовый кризис, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Синьхуа.

"Действительно, многие производственные базы КНР пострадали от падения заказов за рубежом на традиционные товары китайского экспорта, такие как текстиль, обувь и аксессуары", - отметил эксперт Академии международных торгово-экономических отношений при Минкоммерции Мэй Синьюй.

"Вместе с тем, продолжают расти поставки зарубеж электронной продукции. Пока эта ситуация сохраняется, китайский экспорт сильно не пострадает", - заверяет специалист. За первые 10 месяцев 2008 года объем поставленной за рубеж электронной продукции из КНР достиг 288 миллиардов долларов. Это составляет почти четверть общей стоимости китайского экспорта, который за тот же период превысил отметку 1,2 триллиона долларов.

Кроме того, эксперт считает, что многие транснациональные компании на фоне кризиса активизируют перенос производства в КНР для снижения издержек. Это также позитивно скажется на китайском экспорте.

Росту зарубежных поставок из Китая будет также способствовать повышение ставок возврата налога на экспорт. Госсовет КНР уже принял решение о повышении с 1 декабря текущего года возвращаемой части налога на экспорт 3,77 тысячи видов товаров, что составляет 27,9% всей экспортной товарной продукции. Также было объявлено об отмене экспортного налога на некоторые виды химической и металлургической продукции и зерно.