Васюник не собирается тратить силы на Червоненко

Экс-глава Национального агентства по вопросам подготовки к проведению в Украине Чемпионата Европы по футболу 2012 года Евгений ЧЕРВОНЕНКО не поднимал на съезде партии «Народный Союз Наша Украина» вопрос о приостановке своего членства в партии.

Об этом Е.ЧЕРВОНЕНКО сообщил в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНИАН.

«Я не поднимал этот вопрос как неуместный. Но на ближайшем заседании политсовета я подниму этот вопрос, я хочу, чтобы партия дала оценку (действиям вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНИКА в связи с ликвидацией Нацагентства - УНИАН)», - сказал Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Е.ЧЕРВОНЕНКО считает, что И.ВАСЮНИК своими действиями ограничивает государство в возможности получения прибыли от проведения Евро-2012. Он также сообщил, что хотел бы отчитаться за период своей деятельности в должности руководителя Нацагентства и об использовании как государственных, так и спонсорских средств.

По словам Е.ЧЕРВОНЕНКО, вся команда, которая работала с ним в составе Национального агентства, будет теперь работать вместе с ним в Киевской городской государственной администрации.

Васюник также назвал неуместным рассмотрение на съезде «Нашей Украины» его конфликта с Червоненко. Об этом он сказал журналистам после съезда.

«Я же не девушка», - отметил И.ВАСЮНИК, отвечая на вопрос журналистов, посмотрел ли он в глаза Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Вице-премьер подчеркнул, что решение о ликвидации Нацагентства принимало правительство, и это решение выполняется. «Евро-2012 в Украине будет, и НСК «Олимпийский» будет построен своевременно. Все остальное – это проблема личностей, людей, которые эту тему поднимают. Я не тратил и не собираюсь тратить ни энергии, ни сил, ни каких-либо других усилий», - подчеркнул И.ВАСЮНИК.

Как сообщал УНИАН, до 19 ноября Е.ЧЕРВОНЕНКО возглавлял созданное в августе 2007 года Нацагентство по вопросам подготовки к проведению в Украине финала Евро-2012.

19 ноября Кабинет министров принял решение о ликвидации Нацагентства и создал соответствующее Координационное бюро в составе Секретариата правительства, которое возглавил Илья ШЕВЛЯК.

28 ноября Е.ЧЕРВОНЕНКО сообщил, что назначен заместителем председателя КГГА.

Сегодня, 29 ноября, он заявил, что намерен приостановить свое членство в «Народном Союзе Наша Украина», требуя, чтобы партия дала оценку действиям его однопартийца, вице-премьер-министра И.ВАСЮНИКА по ликвидации Нацагентства.