Преступники в масках ограбили компьютерный клуб в Шостке
17:41, 29 ноября 2008Общество
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Принимаются меры по розыску
В Шостка Сумской области преступники в масках ограбили компьютерный клуб.
Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, злоумышленники ворвались в помещение, связали администратора, завладели деньгами в сумме 15 тыс. грн. и скрылись.
По данному факту проводится комплекс оперативных мероприятий для розыска преступников.
Как сообщал УНИАН, недавно в Конотопе злоумышленники в масках ограбили автозаправочную станцию. Тогда пострадали двое работников АЗС.
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