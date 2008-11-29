Преступники в масках ограбили компьютерный клуб в Шостке

В Шостка Сумской области преступники в масках ограбили компьютерный клуб.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, злоумышленники ворвались в помещение, связали администратора, завладели деньгами в сумме 15 тыс. грн. и скрылись.

По данному факту проводится комплекс оперативных мероприятий для розыска преступников.

Как сообщал УНИАН, недавно в Конотопе злоумышленники в масках ограбили автозаправочную станцию. Тогда пострадали двое работников АЗС.