20-летняя женщина украла ребенка, чтобы просить милостыню в поездах

В Запорожье задержана ранее судимая местная жительница, которая похитила 5-месячную девочку и использовала ее для сбора милостыни в поездах.

Как рассказал УНИАН старший следователь Запорожской транспортной прокуратуры Вячеслав ХОМУТСКИЙ, преступление было совершено на железнодорожном вокзале "Запорожье-2".

"20-летняя ранее судимая за кражи жительница Запорожья, воспользовалась тем, что бабушка 5-месячной девочки задремала, и выкрала младенца. Задержать похитительницу удалось лишь спустя 4 дня после совершения преступления. Все это время она провела с ребенком в пригородных электричках, где, пытаясь разжалобить пассажиров с помощью младенца, она выпрашивала деньги", - рассказал В.ХОМУТСКИЙ, отметив, что после задержания похитительницы состояние ребенка было таково, что правоохранители вынуждены были поместить его в больницу.

На данный момент выкравшая девочку женщина арестована. В отношении ее возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины - "Похищение человека способом опасным для жизни и здоровья потерпевшего".

В качестве наказания данная статья предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Ведется следствие.