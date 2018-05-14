Курорты Украины: Три года старых ошибок

Традиционно, летом украинцы искали возможность хоть немножко времени провести поближе к морю. Но третье «лето без Крыма» эксперты оценивали неоднозначно. Кто-то, в канун курортного сезона, прогнозировал неизменный успех. Кто-то предрекал незначительный спад, называя неплохую результативность прошлого года своего рода бонусом, поскольку, по их мнению, после аннексии Крыма множество людей поехали на менее благоустроенные, но более доступные по ценам курорты от безысходности. Кто-то был уверен, что соотечественники больше не станут мириться с ужасными дорогами и сервисом, и дважды не поедут туда, где в прошлом году «насладились» удобствами апартаментов и сервисом образца 1970 года.

К слову, именно такой сервис до сих пор в ходу в южных регионах страны. Получилось ли местным властям в этом году компенсировать этот недостаток? По крайней мере, кто-то пытался.

Одесса: для украинцев нет в мире лучше места?

Когда после аннексии Крыма отдыхающие хлынули в Южную Пальмиру, большинство владельцев местных отелей и баз отдыха так взвинтили цены, обрадовавшись обилию клиентов, что стоимость проживания там достигла турецкого аll-inclusive. Вместе с тем, неприхотливых туристов оказалось довольно много – свободных мест в разгар сезона было не сыскать. И, если в 2014-м Одессу посетили 800-900 тысяч человек, в прошлом году их количество достигло 1,5 миллионов, а в текущем – около 2 миллионов.

По мнению заместителя директора департамента культуры и туризма Одесского горсовета Алены Дьяченко, планку удалось поднять, в том числе, благодаря масштабной рекламе «черноморской жемчужины», как комфортного и безопасного мегаполиса. Кроме того, в плюс имиджу города сработали множество мероприятий, включая международные фестивали – литературные, музыкальные, киношные, а также различные деловые форумы и выставки. «Одесса – 365: город круглогодичного посещения, - отмечает Дьяченко. - Это обусловлено тем, что в нашем городе активно развиваются различные виды туризма, а именно: культурно-развлекательный, образовательный, событийный, деловой туризм, оздоровительный и рекреационный, гастро - и этнотуризм, шопинг туризм и другие».

Одесса - событийный центр Украины, где ежегодно проходит более 1 тысячи мероприятий как open-air, так и закрытого формата. И, чтобы не терять динамику, в текущем году власти начали внедрять новые городские проекты. Например, карта гостя Odessacard – туристический сервис, так называемая смарт-карта, позволяющая посещать достопримечательности, не покупая отдельные билеты. Это удобно, экономит деньги и время для посещения объектов и перемещения по городу.

Кроме того, в Одессе стартовал запуск экскурсий в формате 3D. Как пояснили в департаменте культуры и туризма, данные виртуальные экскурсии позволяют перемещаться в пространстве простым нажатием кнопки на компьютере. Пользователь получает возможность последовательно просмотреть все панорамы тура – еврорегиона Нижнее Придунавье (включает в себя Одессу, а также города Килийского района области Измаил и Вилково) и курорта Рассейка (село Приморское Татарбунарского района) и выбрать понравившееся.

Получил жизнь проект «Инфо Групп» - бесплатная информационно-справочная служба помощи волонтеров - молодых активных людей, которые владеют несколькими иностранными языками и хорошо ориентируются в городе, его истории и культуре. Одетые в спецодежду с символикой Одессы, парни и девушки работают в наиболее оживленных местах. Они кратко, а главное, абсолютно бесплатно, предоставляют туристам необходимую информацию.

Появились в этом году и новые объекты для посещения: дворик Музея – квартиры Леонида Утесова, музей истории судоходства и виртуальный музей улицы Дерибасовской.

Получили жизнь оригинальные фестивальные проекты: театральных премьер, Odessa light fest (фестиваль света), «Рыжий город», в рамках которого прошел первый парад рыжих, «Праздник клубники», «Арбузный рай», «Яблочный уикенд», видеоблогеров VIDEODESSA, международный фестиваль исторической реконструкции средневековья «Пороховая башня» и др.

С другой стороны, в 2016-м случился обвал круизного сезона: из 36 заявленных круизов на этот год до его окончания будет выполнено только пять. По словам начальника администрации Одесского морского порта Михаила Соколова, даже по сравнению с прошлым годом упадок – почти в три раза: черноморские круизные порты стали заложниками ситуации в Турции. «Теракты на туристических объектах и в аэропорту Ататюрк, а также попытка военного переворота привели к снижению судозаходов в порт Стамбул и, как следствие, к полному изменению круизных маршрутов. Круизные компании заменили Стамбул на греческий Пирей, выбрав его в качестве базового порта, а турецкие транзитные порты Кушадаси, Бодрум на Миконос, Крит, Родос и другие порты островов Греции», - рассказал он.

По его мнению, возрастание числа заходов в порт Одессы круизных лайнеров может случиться не ранее чем через 2 года, потому что еще в 2014 году, в связи с событиями на востоке Украины и массовыми беспорядками в тот период в самой Одессе, многие компании аннулировали свои планы по судозаходам в ее порт.

К сожалению, это значительно снижает вероятность увеличения потока иностранных туристов. В текущем году из 2 млн гостей, посетивших Южную Пальмиру, 80% - внутренний туризм. Если все же говорить об иностранцах, то, по словам заведующего сектором инвестиций в туризм департамента «Агентство по инвестициям и развитию» ОГА Романа Козловкого, наибольший поток иностранных туристов в Одесскую область – из России (19,6%). Далее следуют Молдова (11%) и Беларусь (2,4%), а замыкают этот ТОП-5 Израиль (1,7%) и Германия (1,53%).

В Николаевскую область иностранцы не торопятся

В соседней, Николаевской области, ситуация несколько иная, но тоже не впечатляющая. С начала года регион посетили приблизительно 1,5 миллионов туристов, 90% из которых – украинцы. Еще 8% отдыхающих – из Беларуси и Молдовы, остальные 2% - иностранцы из стран дальнего зарубежья.

Собственно, курорты на Черноморском побережье Николаевской области - Коблево, Рыбаковка, Черноморская коса, Очаков, Кинбурнская коса – традиционно привлекают именно внутренних туристов. С одной стороны, здесь можно найти отдых на любой вкус и кошелек: от номеров без каких-либо комфортных условий, с «удобствами на территории» и до апартаментов VIP класса. В последнее время все большей популярностью пользуются объекты сельского (зеленого) туризма. Крупнейшие из них – ферма «Саванна» (с. Ставки Веселиновского района) Страусиная ферма «Кременевский страус» (с. Кременовка Веселиновского района), комплекс рыбалки и отдыха «Золотая Подкова» (с. Кандыбино Новоодесского района) спортивно-развлекательный центр «Истоки» (с. Петрово-Солониха Николаевского района)… С другой стороны – отсутствие нормальной инфраструктуры не позволяет говорить о «буме» туризма в регионе. «В голове не укладывается, как мы, имея такие природные богатства, можем не иметь водопровода, иметь разбитые дороги, нерешенные инфраструктурные и социальные вопросы», - сетует инициатор создания кемпинга в одном из бедных сел региона – селе Актово Александр Максименко.

Таким образом, несмотря на то, что в области проводились различные имидживые акции и фестивали (Freedom Sea Fest в с. Морское Березанского района, Международный фестиваль детского творчества «Золотой аист», финальный этап национального детского фестиваля «Мини Мисс Украина – 2016» в с. Коблево Березанского района), основной проблемой, которая отпугивает туристов от Николаевской области, остаются ужасные дороги и неразвитая инфраструктура.

Председатель правления Ассоциации лидеров туристического бизнеса в Николаевской области Татьяна Чичкалюк уверена, что качественно подать туристический продукт региона все же можно. Так, Николаевская область перед началом летнего курортного сезона-2016 обзавелась собственным туристическим брендом и для продвижения своих курортов запустила специализированный сайт с 3D-экскурсией по Николаеву и справочником полезных для путешественников адресов и т.д.

Кроме того, по ее словам, сейчас идет работа над проектом стратегии развития туризма и курортов Николаевской области до 2020 года: «Он должен максимально раскрыть огромный потенциал, который имеет наш регион - от курортов Коблево и Кинбурна, заповедников Актово и Мигии к развалинам древней Ольвии и музеев Николаева и Очакова».

Хочется верить, что в новой стратегии найдется место для решения инфраструктурных проблем региона, иначе туризм вряд ли станет значительной отраслью в смысле наполнения местных бюджетов Николаевщины.

Херсон не отчаивается

В свою очередь, в Херсонской области считают, что любой кризис можно использовать с пользой. Здесь уверены – экономический кризис и отсутствие возможностей для отдыха туристов в Крыму – своеобразный карт-бланш для Херсонщины. Так, если летний сезон прошлого года измерялся количеством отдыхающих в 2,8 миллионов человек, то в текущем году курорты региона приняли более 3,5 миллионов туристов.

Опять же, как в Одесской и Николаевской областях, Херсонская область, чтобы привлечь внимание к своим туристическим возможностям, делала ставку на рекламу региона. Более того, в областной бюджет в этом году впервые за всю историю независимости Украины было привлечено более полумиллиарда прямых госинвестиций. Деньги выделили после того, как были предложены конкретные проекты по развитию инфраструктуры края.

Глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев считает, что поток туристов удалось значительно увеличить благодаря развитию транспортной инфраструктуры: «Мы смогли запустить дополнительные поезда из всех регионов Украины, в том числе, скоростной «Интерсити», который направляется как в Херсон, так и в направлении Геническа. Летом и осенью в Херсонскую область прибывали 51 пара поездов, 30 из которых запустили именно в 2016 году».

Впрочем, как и в других южных областях, главными гостями региона остаются украинцы – до 90%. Еще 3% туристов приезжают на Херсонщину из Беларуси, 7% - из стран дальнего зарубежья. К слову, местные власти считают, что появлением большего количества иностранцев обязаны работе Международного аэропорта «Херсон».

В результате, в 2016-м году, как утверждают в Херсонской ОГА, курортные заведения региона были заполнены почти на 100%.

Одновременно с популяризацией курортов, в области началась яростная борьба с застройкой прибрежных зон и нелегальным бизнесом. «Мы понимаем, что у местных властей на самом деле две задачи. С одной стороны, создать максимально благоприятные условия для того, чтобы предприниматели могли заработать. С другой — позаботиться о легализации туристического бизнеса, чтобы доходы от этой деятельности попадали в местные бюджеты. Не может быть, например, чтобы Скадовск был дотационным, - говорит глава ХОГА Андрей Гордеев. - С начала сезона нам удалось легализовать 2 тысячи предпринимателей и более 8 тысяч рабочих мест в области».

Однако, несмотря на все усилия властей, говорить о том, что карт-бланшем на туристический поток воспользовались местные бизнесмены, не приходится. Курортное предпринимательство на территории области остается на привычном постсоветском уровне. Это касается и массовой застройки прибрежных зон, и самозахватов рекреационных территорий, и того, что сервисные конторы и коммунальщики не умеют справляться с большим количеством отдыхающих.

К примеру, летом на Арабатской стрелке вспыхнул скандал, связанный с незаконной раздачей земельных участков на рекреационной территории. Районная власть была уличена в том, что незаконно распределяет рекреационную землю под пансионаты и гостиницы. Там же, на побережье Азовского моря, были обнаружены факты перекрытия свободного доступа к пляжам: территории превратили в частные автокемпинги и брали с людей плату даже за проход по участкам. Кроме того, летом неоднократно поступали сообщения, что с Арабатской стрелки незаконно вывозится добытый у моря песок. Разумеется, все эти факты до сих «расследуют», еще не доведя до суда ни одно из них.

Аналогичная ситуация – на черноморском побережье: массовый самозахват прибрежных зон в Железном Порту и Скадовске, заброшенные бесхозные пансионаты и базы в селах Лазурном и Приморском (бывший Большевик), которые владельцы годами не могут узаконить.

На большинстве пляжей неизменные стихийные мусорные свалки: коммунальщики и фирмы, с которыми заключались договора на уборку и вывоз мусора, не справлялись с потоком туристов. Фиксировались проблемы и с правоохранительной системой: сезонный всплеск грабежей, краж и мошенничеств в этом году вырос пропорционально с количеством отдыхающих.

Что касается приморских гостиниц, пансионатов и баз отдыха, то качество предоставляемых ими услуг тоже особо не изменилось. Столовые вместо приличных ресторанов, койко-места с матрацами из «панцирной» сетки и душ, в котором температура воды зависит от прогрева на солнце – именно так туристы описывают курортное жилье в Херсонской области.

И главная причина – отток прибыли в «тень». В этом году 3,5 млн туристов позволили сформировать для области немалый доход, большая часть которого осела у мелких и средних предпринимателей, не готовых развивать свой бизнес. «Мы обсуждали эту проблему с предпринимателями, которые работают в отрасли туризма. Но искоренить все, что осталось нам в наследство после СССР, путем вмешательства власти, невозможно. Нужен системный подход, скоординированные действия местных властей, государства, налоговиков. Мы должны сформировать адекватный инвестиционный климат, где конкурентоспособная среда обеспечит приток качественного сервиса», - считает глава ХОГА Андрей Гордеев.

По его словам, главное, чего удалось добиться в 2016-м году - обеспечить безопасность в приграничной области, сделать все для того, чтобы близость Крыма не пугала отдыхающих. Но улучшать туристическую отрасль еще есть куда: «Да, Турция или Египет предлагают качество на порядок выше, чем Херсонщина, - говорит Гордеев. - Это говорит только о том, что нам есть к чему стремиться».

Лариса Козовая, Анна Михайлюк, Маргарита Коваленко