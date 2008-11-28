Кабмин ввел госрегулирование цены на семена подсолнечника

Кабинет министров дополнил перечень объектов государственного ценового регулирования на 2008/2009 маркетинговый год (с 1 августа 2008 г. по 31 июля 2009 г.) позицией «семена подсолнечника неизмельченные».

О принятии соответствующего постановления на заседании Кабмина 26 ноября УНИАН сообщил министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

Как сообщал УНИАН, в МинАП считают, что принятие таких изменений предопределено неблагоприятной ценовой ситуацией на внутреннем рынке зерна, которая проявляется в значительном превышении предложения семян подсолнечника над спросом на них и резком снижении закупочных цен до уровня, который ниже себестоимости его производства.