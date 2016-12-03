В Киеве открылся обновленный ЦУМ (фоторепортаж)

Площади, которые еще не сдали в аренду, использовали для разнообразных экспозиций. Так, на первом этаже разместилась выставка работ украинских ювелиров, на третьем - выставка об истории украинской моды 1940-1980-х годов, на пятом этаже действует выставка керамистов из разных уголков страны. На минус первом этаже можно ознакомиться с фотовыставкой о реконструкции Цума с 2014 до 2016 года.

Читайте такжеВозле столичного ЦУМа закопали подземный переход: хотят строить наземный

Планируется, что ЦУМ станет одним из ключевых торговых объектов Киева, как знаковые универмаги Берлина, Лондона и Парижа. В нем будет около 2 тысяч рабочих мест.