Милиция сорвала сходку российских криминальных авторитетов в Ялте

В результате спецоперации работниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины и УБОП ГУ МВД Украины в Донецкой области пресечена сходка российских “воров в законе”, которая планировалась в ближайшие дни в Ялте.

Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь ГУБОП МВД Елена МЕЛЬНИК.

По информации оперативников, во время сходки должен был решиться вопрос о «коронации» на “вора в законе” криминального авторитета по прозвищу Артем Каневский, который является родным братом известного в России “вора в законе” Армена Каневского, сказала Е.Мельник.

В результате спецоперации были задержаны трое граждан РФ, в том числе племянник известного российского “вора в законе”, криминального авторитета Николая М.

Сегодня утром трое задержанных были депортированы в РФ, проинформировала пресс-секретарь ГУБОП.