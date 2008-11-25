Запорожская школьница умерла во время предпраздничной репетиции

Ученица 7-го класса запорожской школы-гимназии 93 умерла во время предпраздничной репетиции, где должна была "отработать" сольный танец.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь прокурора Запорожской области Борис ДВОРНЫЙ, данная репетиция проводилась в актовом зале учебного заведения после окончания уроков, под руководством учителей гимназии.

"С 14.00 ученики и учителя гимназии находились в актовом зале - готовились к празднику, на котором ученица 7-го класса должна была исполнить танец. Около 14.00 девочка вставила в магнитофон диск, вышла на середину зала и приготовилась к исполнению, но ей стало плохо, и она упала на пол", - рассказал Б.ДВОРНЫЙ, отметив, что "никаких физических нагрузок не было".

По данным прокуратуры, учителя пытались оказать девочке помощь самостоятельно и вызвали "Скорую", но спасти ребенка не удалось: в 14.21 медики констатировали смерть ребенка.

До происшествия проблем со здоровьем у девочки не наблюдалось: она не состояла на медучете, регулярно проходила положенные медосмотры в ходе которых никаких нарушений выявлено не было.

Учитывая, что данный факт смерти ребенка в школе - не первый в Запорожской области (в октябре в Запорожье на уроке физкультуры скончался 13-летний мальчик) прокуратура Запорожской области взяла доследственную проверку по факту смерти ребенка на контроль.

По неофициальным данным, приехавшая на место происшествия "скорая" не смогла спасти ребенка из-за отсутствия у медиков дефибриллятора. Косвенно данную информацию УНИАН подтвердили в Запорожской мэрии, где сообщили, что на сегодняшний день в Запорожье такого оборудования не имеет ни одна из детских "скорых".