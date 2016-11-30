Philip Morris начал кампанию по вытеснению обычных сигарет менее вредными

Об этом сообщает «Би-би-си».

Табачный гигант утверждает, что курильщики будут получать ту же никотиновую дозу, но на 90% меньше токсинов, поступающих в организм вместе с сигаретным дымом.

Отмечается, что продукт пока не прошел внешней проверки, однако новая сигарета будет иметь такое же влияние, как и в табачных изделиях, направленных на то, чтобы бросить курить.

Исполнительный директор «Филип Моррис» Андре Калацопулос говорит, что он хотел бы работать с правительствами для "поэтапной" замены обычных сигарет.

В своем первом телевизионном интервью в Великобритании он сказал, что компания знает, как ее продукция наносит ущерб своим потребителям, и поэтому единственно правильным решением будет «изобрести и коммерциализировать» сигареты, которые являются менее вредными.

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"То есть наша цель понятна", – отметил он.

Кроме того, он заявил, что ведет переговоры с правительствами стран, где присутствует компания, о постепенном отказе от распространения обычных сигарет.

Как сообщал УНИАН, по мнению ученых из Университета Рочестера, привычка курить электронные сигареты может вылиться в воспаление десен и другие проблемы ротовой полости. Они объяснили, что из-за испарения электронных сигарет клетки ротовой полости начинают выделять провоспалительные белки. Это приводит к повреждениям и болезням.