На Тернопольщине трое полицейских сбывали поддельный алкоголь

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, трое работников Борщевского отделения полиции ГУНП в Тернопольской области на протяжении мая-ноября 2016 года совместно с местными предпринимателями реализовывали жителям области незаконно изготовленные алкогольные напитки с поддельными марками акцизного сбора.

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Во время проведенных обысков по месту проживания работников полиции и торговых точках предпринимателей района изъяли более 600 литров алкоголя сомнительного качества.

Сегодня прокуратура области начала уголовное производство по ч.1 ст.199 (сбыт незаконно изготовленных, поддельных марок акцизного налога),ч.1ст.204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ч.1ст.365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УК Украины.