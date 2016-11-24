Военная прокуратура перекрыла канал поставки оружия из зоны АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины, взрывоопасные предметы хранились в одном из заброшенных помещений с. Иванки Днепропетровской области для дальнейшего сбыта.

Читайте такжеЛьвовские таможенники обнаружили в почтовых посылках арсенал оружия из США

«В ходе проведения следственных розыскных действий правоохранительными органами изъято 8 автоматов АКМ-7.62, части к стрелковому оружию и 2 гранатомета ГП-25», - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, направленные на выяснение происхождения оружия, его возможного хищения из воинских подразделений и установление всех лиц, причастных к незаконному перемещению и сбыту оружия, добавили в военной прокуратуре.