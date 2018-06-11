Украинцы подхватили идею «перепрятать сало» - домушники тоже "за"

Финансовый кризис резко увеличил количество квартирных краж в США. Из-за экономического спада прогнозируется рост краж и в Великобритании. На сайте ВВС News на прошлой неделе опубликован проект письма, подготовленный аппаратом главы Министерства внутренних дел страны Джеки Смит. Оно было адресовано премьер-министру Гордону Брауну. В письме указано, что следует ожидать увеличения контрабанды горючего, алкоголя и табака. Прогнозируется рост краж и насилия вообще. Подобные оценки основаны на опыте рецессии начала 1990-х. Количество преступлений против собственности, как говорится в документе, может вырасти на 7 процентов в 2008 году и еще на 2 процента—в 2009 году.

Ментальное желание укранцев хранить деньги поближе к сердцу, «за пазухой», из-за панических настроений, породивших недоверие к банкам в период кризиса, спровоцировало рост квартирных краж и у нас.

Идею «перепрятать сало» подхватили тысячи украинцев, и уже в октябре, по данным руководителя группы советников НБУ Валерия ЛИТВИЦКОГО, отток средств с депозитных счетов в украинской банковской системе составил 16,9 миллиардов гривен.

По мнению экспертов, последствия народной истерии способны сыграть с украинцами злую шутку в национальных масштабах.

Смекнув, что недоверие к банкам способствует накоплению «заначек» в квартирах, представители криминального мира и условно законопослушные граждане, которые из-за кризиса потеряли работу – оживились, обратившись к своему «ремеслу». Поводов «пойти на дело» у домушников стало куда больше. Панические настроения оказались на руку преступникам, и уже в ноябре правоохранители столкнулись с ростом квартирных краж. Хотя, их увеличение эксперты прогнозировали еще в начале кризиса, когда люди бросились обналичивать депозиты. Сегодня же милицейские сводки пестрят сообщениями о квартирных кражах. В большей степени риску квартирных краж оказались подвержены жители столицы, где ежедневно происходит до 30 таких преступлений, а по горячим следам раскрывается не более 50 %. При этом к новому году правоохранители прогнозируют увеличение количества квартирных краж.

Тем не менее, силовики не драматизируют ситуацию, утверждая, что серьёзного влияния на ситуацию с преступностью экономический кризис пока не оказал.

По их мнению, в дальнейшем рост преступности будет зависеть от степени тяжести кризисных явлений, влияющих на экономическую ситуацию в стране. Чем хуже пойдет дело – тем больше будет желающих выйти на криминальный промысел. Впрочем, определённые признаки этого уже явно прослеживаются в криминальных сводках.

- Ноябрь еще не закончился, и пока мы не видим общей картины, у нас только текущая статистика. Но по состоянию на 20 ноября по Киеву было зафиксировано 188 заявлений о квартирных кражах, 31 из краж была раскрыта, - сообщила сотрудник ЦОС ГУ МВД в Киеве Наталья СТОРОЖИК.

По данным пресс-офицера Соломенского района ГУ МВД столицы Ирины БИБА, наиболее характерными способами проникновения в жилища в 90 процентах случаев остается способ через двери (в 5-7 процентах случаев их выбивают), и только в 10 процентах случаев - через окно или балкон.

По мнению главного специалиста Департамента уголовного розыска Украины Николая РОЩИНА, нестабильность и кризис способны спровоцировать всплеск преступной активности. Если кризис будет прогрессировать, квартирные кражи могут стать одним из основных источников доходов некоторых граждан с криминальным прошлым, как это было уже в период «смуты» начала 90-х.

"Нестабильность порождает бесконтрольность и рост преступности. Уже сейчас увольнения способны породить рост имущественных преступлений. Злоумышленникам сложнее становится найти деньги на наркотики, выпивку и на обычную еду. Но какие-то запасы у них еще есть, поэтому краж фиксируется еще не так и много. Реальную картину мы сможем увидеть к концу года», - говорит Николай РОЩИН.

Так, по данным Департамента уголовного розыска Украины, в октябре по квартирным кражам в Киеве было возбуждено 279 уголовных дел, по Украине – 4134 уголовных дела. По его словам, чтобы осознать масштабы преступности в этой сфере, цифры официальной статистики следует умножать на пять – это будет реальное количество поданных заявлений от граждан.

Те, кто сейчас поспешил забрать деньги из банков, чтобы сохранить наличные дома, думая, что так надежнее, по мнению эксперта, ошибаются. Как показывает практика, у столичных воров, особый нюх на крупные суммы, которые хранятся в квартирах.

Причем, обворовывают в основном средний класс, «ниже среднего», и только небольшой процент истинно богатых людей.

Сегодня в категорию краж, на которые закон позволяет «закрыть глаза» попадают потерпевшие, у которых воры унесли «добра» и наличных в общей сложности на сумму до 772 грн. По многим заявлениям о кражах личного имущества, если сумма похищенного оценивается не выше 772 грн. в возбуждении уголовного дела отказывают, и преступников, соответственно, никто не ищет, занимаясь более серьезными делами.

Таким образом, из 100 тыс. заявлений по квартирным кражам возбуждается лишь 10-15 тыс. уголовных дел, не более 50 процентов из которых раскрываются.

В милиции считают, что жертвами квартирных краж чаще всего становятся из-за беспечности. Чтобы уберечь имущество от незваных гостей, правоохранители советуют заменить входную дверь на металлическую, и установить не менее двух замков. А так же помнить о простейших мерах предосторожности - закрывать форточки и балконные двери, установить решетки на окнах, установить охранную сигнализацию.

Пластиковые окна, для большинства воров-профессионалов, что называется, подарок судьбы, особенно те, что были оставлены «на проветривание». Если преступники знают, что в квартирах накапливаются большие суммы в наличных, они не видят препятствий – взламывают дверь, заползают по водосточной трубе, спускаются на канате… При этом трюки с включенным светом и радио останавливают только дилетантов. Как показывает практика - «против лома нет приема», актуально и в случае с квартирными кражами, если захотят – проникнут обязательно.

Поэтому эксперты не рекомендуют хранить деньги в одном месте. У преступников уже выработался «нюх» и на сливные бачки, и на банки с мукой, а тем более на отодвигающиеся плитки, и сейфы. Они мыслят теми же категориями, что и хозяева, а как показывает практика, логика последних довольно стереотипна. Попав в квартиру, вопрос «куда они могли положить деньги», домушники решают «как два пальца об асфальт».

По статистике, квартирные кражи – наиболее часто совершаемые преступления против собственности. По тем же статистическим данным, они чаще всего остаются нераскрытыми.

Если идея с построением многоуровневой обороны жилища не импонирует, можно воспользоваться банковским сейфом. Никакого риска нет, если вы разместите на депозите до 150 тыс. грн (сумма возмещения Фондом гарантирования вкладов увеличена законодательно) .

Поэтому совет Жоржа Милославского остается не лишенным смысла и сегодня – «Граждане, храните деньги в сберегательной кассе! Если, конечно, они у вас есть".

Анна ГОРПИНЧЕНКО