СБУ предоставила охрану журналисту телеканала 1+1

Служба безопасности Украины предоставила охрану автору программы «Жесть мундира» Жану НОВОСЕЛЬЦЕВУ, журналисту канала «1+1», из-за поступления в его адрес угроз от неизвестных лиц.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, ведомство получило обращение телеканала «1+1» с просьбой предоставить охрану Ж.НОВОСЕЛЬЦЕВУ.

«Усматривая общественную опасность в действиях лиц, которые оказывают давление на автора программы «Жесть мундира», учитывая остроту темы, которую затрагивает журналист и, то, что свобода слова является одним из главных критериев демократического общества, руководство СБУ приняло решение предоставить охрану Ж.НОВОСЕЛЬЦЕВУ из числа сотрудников спецподразделения СБУ «Альфа», - отметили в пресс-службе.

В то же время, СБУ также просит всех участников телепроекта в случае возможного поступления угроз в их адрес, связанных с их свидетельствами о фактах незаконных действий работников правоохранительных органов, безотлагательно извещать об этом органы СБУ и прокуратуры.

В свою очередь, в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины отметили, как только ею будет получено от телеканала «1+1» или от журналиста отмеченной программы соответствующее обращение, оно будет безотлагательно рассмотрено и по нему будет приниматься законное решение.