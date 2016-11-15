Митингующие возле Верховной Рады и Нацбанка постепенно расходятся

Как передает корреспондент УНИАН, возле Верховной Рады находится не более чем 100 человек.

Возле здания НБУ людей немного больше – несколько сотен. Однако наблюдается, что они постоянно двигаются в сторону Площади Независимости.

Как сообщал УНИАН, около 13.00 возле здания Верховной Рады общая численность митингующих, принимавших участие в ряде акций протеста, составляла более 6 тысяч человек.

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Демонстранты протестовали против поднятия тарифов, политики Национального банка, усиления полномочий правоохранительных органов и презумпции правоты полицейского. Большую часть митингующих составляли люди, которые называли себя обманутыми вкладчиками отечественных банков и держали в руках флаги с названиями ликвидируемых банковских учреждений.

Ряд центральных улиц Киева в связи с угрозой совершения террористических актов был перекрыт для проезда автотранспорта, часть Правительственного квартала ограждна забором.