"Покупай украинское" - Черниговский горсовет поддержал инициативу УНП

Сессия Черниговского городского совета поддержала обращение фракции Украинской Народной Партии относительно мер для преодоления финансово-экономического кризиса и проведения акции "Покупай украинское".

Во время выступления на сессии председатель Черниговской областной организации УНП, депутат горсовета Владимир СТУПАК заявил, что подобное обращение уже направленно правительству с предложением начать действовать по принципу "Покупай украинское!" и с требованием немедленно внести изменения в постановление Кабинета Министров Украины "Об утверждении положения о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства".

Также он отметил, что антикризисные меры следует внедрять и на местах. По итогам обсуждений в Черниговском горсовете создана рабочая группа, которая будет разрабатывать план антикризисных действий в Чернигове. В ее состав вошли депутаты, заместители городского председателя и Черниговский городской председатель Александр СОКОЛОВ, который ее и возглавил. В состав группы вошел и инициатор ее создания В.СТУПАК.

План антикризисных действий должен предусматривать существенное сокращение закупки за бюджетные средства импортных потребительских товаров, запрещение дальнейшего приобретения тендерными комитетами предприятий, организаций и учреждений, осваивающих средства городского бюджета, товаров иностранного производства (кроме товаров, принадлежащих к категории "критического импорта"). По мнению В.СТУПАКА, нужно также обратиться к горожанам через СМИ с разъяснением необходимости покупать товары и услуги именно отечественных и, в первую очередь, черниговских товаропроизводителей, а также к субъектам предпринимательской деятельности, их руководителей – с требованием не допустить необоснованного сокращения количества рабочих мест.

Депутатский корпус УНП и в других местных советах намерен предложить на ближайших сессиях областных, городских и районных советов принять региональный план антикризисных мер, зафиксированный в проекте решения "О первоочередных мерах, направленных на предотвращение кризисных явлений в экономическом развитии территории", разработанного представителями УНП.

Как сообщал ранее УНИАН, городская власть Чернигова с 13 ноября начала разрабатывать план антикризисных действий на местном уровне. В частности, проводятся консультации с руководителями промышленных, строительных предприятий, банков. "На уровне города мы понимаем необходимость поддержки местного производителя, и будем работать над этим", - сказал городской председатель, отметив, что в промышленном комплексе Чернигова работают более 27 тыс. горожан. Приоритеты деятельности А.СОКОЛОВ видит в увеличении спроса на продукцию местных предприятий, что даст возможность сохранить рабочие места, доходы черниговцев и их покупательную способность.