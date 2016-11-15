У Рады собрались около 150 человек, полиция усилила охрану

Как передает корреспондент УНИАН, вокруг парламента находится несколько десятков правоохранителей.

Перед центральным входом в ВР на площади Конституции уже в который раз собралась группа людей, которые требуют надлежащего пенсионного обеспечения и принятия законопроекта №4442 (о внесении изменений в закон «О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы» относительно установления надлежащего уровня пенсионного обеспечения).

Также здесь размещен плакат с лозунгом против повышения тарифов. Вокруг этой акции собираются люди с флагами «Финансового майдана» и люди в футболках «ГО «НБУ» (общественная организация «Национальное благо Украины»), а также некоторые участники акции обвернулись флагами с символикой «Дельтабанка».

В то же время часть людей, которые собрались на площади Конституции, еще не имеют ни плакатов, ни транспарантов, а просто стоят в стороне. В общей сложности сейчас на площади Конституции собрались около 150 человек.

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В то же время правоохранители в несколько рядов выстроились уже непосредственно перед центральным входом парламента.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Киеве перекрыто движение на Крещатике через ожидаемую угрозу терактов.

Возле здания Национального банка установлены ограждения, правоохранители проверяют сумки некоторых прохожих металлоискателями.

Ожидается, что митинги продлятся несколько дней, заявлено участие от 5 до 50 тысяч граждан. Порядок будут обеспечивать 5 тысяч правоохранителей.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия готовится к масштабной дестабилизации ситуации в Украине с 15 ноября. К тому же, по данным СБУ, в Кремле уже готовят меры, чтобы спровоцировать досрочные парламентские выборы в Украине.