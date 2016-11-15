В Киеве возле Нацбанка установлены ограждения, правоохранители проверяют прохожих

Как передает корреспондент УНИАН, это заборы с несколькими проходами, где правоохранители с помощью металлоискателей проверяют сумки у некоторых прохожих.

В то же время возле здания Национального банка сосредоточено несколько десятков правоохранителей, в частности, возле центрального входа. У ворот во двор здания стоит микроавтобус.

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Также на улице рядом с Нацбанком стоит еще несколько автобусов с правоохранителями.

Улицу выше над Нацбанком, на пересечении улицы Небесной сотни и Садовой также огражден забором, работают правоохранители с металлоискателями.

Кроме того, правоохранители дежурят в Мариинском парке.