В Киеве возле Нацбанка установлены ограждения, правоохранители проверяют прохожих
В Центре Киева выше выхода из метро Крещатик, на улице Небесной сотни, а также на пересечении с Садовой установлены ограждения, правоохранители проверяют прохожих.
Как передает корреспондент УНИАН, это заборы с несколькими проходами, где правоохранители с помощью металлоискателей проверяют сумки у некоторых прохожих.
В то же время возле здания Национального банка сосредоточено несколько десятков правоохранителей, в частности, возле центрального входа. У ворот во двор здания стоит микроавтобус.
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Также на улице рядом с Нацбанком стоит еще несколько автобусов с правоохранителями.
Улицу выше над Нацбанком, на пересечении улицы Небесной сотни и Садовой также огражден забором, работают правоохранители с металлоискателями.
Кроме того, правоохранители дежурят в Мариинском парке.