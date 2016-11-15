В Киеве на Майдане начали собираться митингующие: якобы из-за подорожания хлеба и тарифов (фото)

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Часть активистов начала подниматься по улице Институтской, другая часть собирается у здания Главпочтамта. Колонна последних растянулась до Европейской площади.

Митингующие утверждают, что не знают о том, что участие в митингах является платным.

Активисты заявили, что якобы собрались из-за подорожания хлеба и повышения тарифов.

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В центре Киева полиция дежурит на каждом шагу. В целом безопасность в столице сегодня будут охранять около 5 тысяч полицейских.

Как сообщал УНИАН, в 8 утра Площадь независимости и Крещатик перекрыли для проезда транспорта из-за угрозы терактов.

Ранее сообщалось, что Россия готовится к масштабной дестабилизации ситуации в Украине с 15 ноября. К тому же, по данным СБУ, в Кремле уже готовят меры, чтобы спровоцировать досрочные парламентские выборы в Украине.