В Чернигове впервые реализуют социальный проект "Танцы на колясках"

В Чернигове к Международному дню инвалидов, который будет отмечаться 3 декабря, в первый раз будет реализован социальный проект "Танцы на колясках".

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила хореограф Олеся БАРИНОВА.

По ее словам, проект будет реализован в рамках городского фестиваля творчества детей и молодежи с особыми потребностями "Мир без ограничений", который пройдет в городском дворце культуры.

"Сейчас продолжаются репетиции, готовим 5-6 танцев", - сообщила О.БАРИНОВА. Молодым людям на колясках будут помогать танцевать студенты-хореографы Черниговского государственного педагогического университета имени Т.Г.Шевченко.

О.БАРИНОВА сообщила, что инициатива такого проекта принадлежит нескольким общественным организациям Чернигова, которые работают с детьми и молодежью с особыми потребностями. Она также отметила, что некоторую поддержку оказали областная и городская власти – в одной из школ города выделен зал для репетиций, костюмы участники проекта изготовят собственными руками, а с тканями и материалами помогли спонсоры. Организаторы танцев говорят, что сейчас одной из проблем является отсутствие специальных танцевальных колясок стоимостью 2 тысячи евро каждая.

"Пока наши танцоры будут выступать на обычных колясках, хотя это намного сложнее", - сказала О.БАРИНОВА.

Хореограф отметила, что работать приходится с особой категорией молодежи, которой иногда сложно преодолеть психологический барьер. Однако участие в этом социальном проекте позволяет ребятам и девушкам почувствовать себя полноценными членами общества, раскрыть свои способности и даже стимулировать к жизни.

*** Танцы на колясках (Wheelchair dancing) в первый раз появились в Великобритании в конце 60-х годов, а к середине 70-х распространились в Европе. В 1997 году танцевальный спорт пришел в Россию и Беларусь.

Первые официальные международные соревнования – чемпионат Европы – состоялись в Швеции в 1997 г. Первый чемпионат мира прошел в 1998 г. в Японии.

В октябре этого года в г. Минске (Беларусь) состоялся очередной чемпионат мира по спортивным танцам на колясках среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. По итогам участия в чемпионате мира по спортивным танцам на колясках команда Украины заняла третье общекомандное место, завоевав три награды, из которых 2 золотые.