В Раде требуют проверять звезд, которые едут с концертами в Украину (видео)

Первый вице-спикер Ирина Геращенко считает, что нужно создать межведомственную группу, которая будет проверять всех, кто едет к нам с концертами, говорится в сюжете ТСН.

Директор дворца Украина Роман Недзельский говорит, что его афиша сейчас почти образцовая. 90% исполнителей, которые дают здесь концерты – украинцы. Остальные – европейские и мировые звезды.

"Мы живой организм, мы реагируем! Если общество недовольно, соответственно, мы пишем письма в высшие инстанции, вышестоящие инстанции реагируют – и все! На протяжении этого года у нас уже было два концерта отменены", - рассказал он.

Недзельский имеет в виду концерты Наташи Королевой и Вилли Токарева. Сейчас под вопросом еще три: Кристины Орбакайте, Александра Малинина и итальянца Алессандро Сафины: последнего за то, что ездил в Крым.

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Выступление Малинина должно состояться в марте. В России он не живет, называет Крым украинским, а будет выступать с ансамблем Вирского. Афиша его концерта уже среди других на фасаде дворца Украины. И уже есть зрители, возмущенные его предстоящим приездом.

Недзельский решил перестраховаться и написать письмо с разъяснениями относительно исполнителя в СБУ. Сейчас ждет ответа. В свою очередь пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская объясняет, что списки персон нон грата не существует, потому что СБУ не ведет статистики. Решение в отношении каждого принимают отдельно. Чаще всего наказывают за концерты в Крыму.

"Если мы видим, что человек пересекал границу Украины, в частности, очень много российских актеров, певцов летают в Крым из Москвы, что является нарушением границы Украины, потому что Крым – это Украина. И таким артистам основном сразу принимается решение о запрете", - отметила она.

Проверять гастролеров должны и Минкульт, и силовики, уверена первый вице-спикер Ирина Геращенко. Предложения о создании межотраслевой группы Геращенко уже направила в различные ведомства. "В России есть закон, который дает тебе уголовную ответственность за непризнание Крыма российским. Очевидно, что и в Украине есть закон, который требует ответственности за то, что ты нарушаешь территориальную целостность Украины и говоришь, что Крым – это не Украина. Крым – это Украина. И Украина – это не проходной двор", - отметила она.