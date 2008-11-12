В Черновцах уже 23 малыша из детских садиков попали в больницу

На сегодняшний день в Черновцах уже 38 детей заболели острым гастроэнтероколитом. Из них 23 госпитализированы в областную клиническую больницу, 15 – лечатся амбулаторно. Состояние детей легкой и средней тяжести, сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре городского совета.

По данным пресс-центра, случаи заболевания зарегистрированы в 19 дошкольных учебных заведениях города, больше всего в ДУЗ №9 (8 случаев), №52 и №5 (по 5 случаев).

Проводятся бактериологические и вирусологические обследования больных и контактировавших с ними лиц, в том числе персонала дошкольных учреждений. Бактериологическое обследование уже прошли 247 человек, в том числе 139 детей и 108 человек из числа персонала.

На бактериологическое и вирусологическое, физико-химическое исследование взяты пробы питьевой воды, остатков блюд, пищевых продуктов, смывов, в том числе 4 видов молочной продукции, которая поставляется в дошкольные заведения. Лабораторные исследования продолжаются, причина заболевания устанавливается.

Как сообщал УНИАН, 8-10 ноября родители 15 детей в возрасте 2-6 лет обратились к черновицким врачам с подозрением на острую кишечную инфекцию у детей. Четверо малышей были сразу госпитализированы.

По словам заместителя главного Государственного санитарного врача города Валерия ВОСТРИКОВА, городская СЭС «сразу же начала эпидрасследование». По мнению главного санитарного врача города, причиной заболевания детей мог быть как «пищевой, так и вирусологический фактор передачи, что характерно для этого времени года». Окончательный диагноз будет определен врачами по получении результатов бактериологических исследований.