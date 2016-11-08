В КГГА намерены лечить онкобольных чернобыльцев кровью телят стоимостью в миллион

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК)

Всего на закупку таких “лекарств” чиновники запланировали потратить 703 тысячи гривен.

Об этом стало известно из документации тендера, объявленного в системе Прозорро. Сам аукцион должен состояться 17 ноября.

Согласно тендерной документации, для лечения онкологии в наиболее пострадавшей в результате чернобыльской катастрофы категории граждан, чиновники КГГА намерены закупить 11 препаратов, 7 из которых вообще не являются лекарственными средствами, а биологически активными добавками, витаминами или аминокислотами.

Как отмечают в ЦПК, из 11 наименований только один препарат является антибиотиком. Все препараты, которые хочет закупить КГГА для лечения онкологии, являются непрофильными для применения в борьбе с этой болезнью.

Так, например, КГГА хочет закупить депротеинизированный гемодериват из крови телят, известен под торговым названием «Актовегин». По сути, этот препарат является вытяжкой из крови телят и как лекарственное средство не зарегистрирован ни в одной развитой стране мира. Он также отсутствует в перечне лекарств для использования в США или странах ЕС.

Читайте такжеПрием статинов продлевает жизнь онкопациентов

“Все без исключения препараты, которые хотят закупить для лечения онкобольных чернобыльцев, не имеют ничего общего с лечением рака, – утверждает Андрей Безносенко, главный врач Института рака. – По сути, лишь один препарат из 11 наименований – антибиотик, который иногда используют при химиотерапии и после операций по удалению злокачественных опухолей. Все же остальные являются сопутствующими препаратами, их эффективность не доказана никакими исследованиями, которые базируются на принципах доказательной медицины”.

Это, в частности, L-лизина эсцинат, Аргинин глутамат, Трометамолова соль α-липоевой (тиоктовой) кислоты, Пиридоксина гидро хлорид, тиамина гидрохлорид, цианокобаламин, Магния аспарагинат, калия аспарагинат, Магния аспарагинат, калия аспарагинат, Тиотриазолин и Пентоксифиллин.

Вместо того, чтобы закупать препараты, которые используют в химиотерапии, КГГА, согласно объявленного тендера, намерены приобрести для киевлян панкреатин – фермент поджелудочной железы, что улучшает процесс пищеварения.

“Украинское законодательство сегодня позволяет закупку за бюджетные средства препаратов без клинически доказанной эффективности, – рассказывает Виктория Тимошевская, врач, руководитель программы «Общественное здоровье» международного фонда «Возрождение». – Фактически, врачи могут заказывать любые препараты, руководствуясь собственным опытом использования или устаревшими принципами и не объясняя, зачем они нужны в лечении. Таким образом заказываются не жизненно необходимые для пациента лекарства, а те, что навязаны представителями фармацевтических компаний-производителей. Поэтому, вместо химиотерапии, которая нужна для лечения онкологии, КГГА заказывает больным раком людям пилюли для пищеварения, витамины или БАДы, которые не используются в мире, ведь не имеют доказанной клинической эффективности. Врачи называют такие препараты коротко – “фуфломицинами”, – добавляет врач.

По словам юриста Центра противодействия коррупции Елены Щербань, решить проблему может введение единого национального перечня лекарственных средств, в который будут включены препараты с доказанной эффективностью, а не все подряд, как это происходит сейчас.

Читайте такжеВ Украине к 70 000 детей нуждаются в паллиативной помощи

“Сейчас нацперечень лекарственных средств состоит практически из всех лекарств, зарегистрированных в Украине. Поэтому учреждения здравоохранения за деньги государственного или местного бюджетов могут закупать препараты, несмотря на их фармако-экономическую целесообразность, и зарабатывать на этом, получая денежное поощрение от представителей производителей подобных препаратов”, – добавляет юрист.

Как сообщал УНИАН, в апреле заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник пообещал контролировать прозрачность тендеров на закупку лекарств для онкобольных.