В КГГА намерены лечить онкобольных чернобыльцев кровью телят стоимостью в миллион
Департамент здравоохранения КГГА закупает для онкобольных чернобыльцев препараты без клинически доказанной эффективности, так называемые “фуфломицины”.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК)
Всего на закупку таких “лекарств” чиновники запланировали потратить 703 тысячи гривен.
Об этом стало известно из документации тендера, объявленного в системе Прозорро. Сам аукцион должен состояться 17 ноября.
Согласно тендерной документации, для лечения онкологии в наиболее пострадавшей в результате чернобыльской катастрофы категории граждан, чиновники КГГА намерены закупить 11 препаратов, 7 из которых вообще не являются лекарственными средствами, а биологически активными добавками, витаминами или аминокислотами.
Как отмечают в ЦПК, из 11 наименований только один препарат является антибиотиком. Все препараты, которые хочет закупить КГГА для лечения онкологии, являются непрофильными для применения в борьбе с этой болезнью.
Так, например, КГГА хочет закупить депротеинизированный гемодериват из крови телят, известен под торговым названием «Актовегин». По сути, этот препарат является вытяжкой из крови телят и как лекарственное средство не зарегистрирован ни в одной развитой стране мира. Он также отсутствует в перечне лекарств для использования в США или странах ЕС.
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“Все без исключения препараты, которые хотят закупить для лечения онкобольных чернобыльцев, не имеют ничего общего с лечением рака, – утверждает Андрей Безносенко, главный врач Института рака. – По сути, лишь один препарат из 11 наименований – антибиотик, который иногда используют при химиотерапии и после операций по удалению злокачественных опухолей. Все же остальные являются сопутствующими препаратами, их эффективность не доказана никакими исследованиями, которые базируются на принципах доказательной медицины”.
Это, в частности, L-лизина эсцинат, Аргинин глутамат, Трометамолова соль α-липоевой (тиоктовой) кислоты, Пиридоксина гидро хлорид, тиамина гидрохлорид, цианокобаламин, Магния аспарагинат, калия аспарагинат, Магния аспарагинат, калия аспарагинат, Тиотриазолин и Пентоксифиллин.
Вместо того, чтобы закупать препараты, которые используют в химиотерапии, КГГА, согласно объявленного тендера, намерены приобрести для киевлян панкреатин – фермент поджелудочной железы, что улучшает процесс пищеварения.
“Украинское законодательство сегодня позволяет закупку за бюджетные средства препаратов без клинически доказанной эффективности, – рассказывает Виктория Тимошевская, врач, руководитель программы «Общественное здоровье» международного фонда «Возрождение». – Фактически, врачи могут заказывать любые препараты, руководствуясь собственным опытом использования или устаревшими принципами и не объясняя, зачем они нужны в лечении. Таким образом заказываются не жизненно необходимые для пациента лекарства, а те, что навязаны представителями фармацевтических компаний-производителей. Поэтому, вместо химиотерапии, которая нужна для лечения онкологии, КГГА заказывает больным раком людям пилюли для пищеварения, витамины или БАДы, которые не используются в мире, ведь не имеют доказанной клинической эффективности. Врачи называют такие препараты коротко – “фуфломицинами”, – добавляет врач.
По словам юриста Центра противодействия коррупции Елены Щербань, решить проблему может введение единого национального перечня лекарственных средств, в который будут включены препараты с доказанной эффективностью, а не все подряд, как это происходит сейчас.
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“Сейчас нацперечень лекарственных средств состоит практически из всех лекарств, зарегистрированных в Украине. Поэтому учреждения здравоохранения за деньги государственного или местного бюджетов могут закупать препараты, несмотря на их фармако-экономическую целесообразность, и зарабатывать на этом, получая денежное поощрение от представителей производителей подобных препаратов”, – добавляет юрист.
Как сообщал УНИАН, в апреле заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник пообещал контролировать прозрачность тендеров на закупку лекарств для онкобольных.