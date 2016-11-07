В Одессе патрульные задержали двух человек, устроивших на улице стрельбу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Патрульной полиции Одессы, утром полицейские получили сообщение о стрельбе возле одного из развлекательных заведений на улице Владимира Высоцкого. На месте вызова заявитель рассказал правоохранителям, что двое неизвестных стреляли в сторону его автомобиля.

Читайте такжеВ Одессе суд лишил водительских прав патрульную, которая управляла автомобилем в нетрезвом состоянии

Патрульные установили приметы нарушителей и направление, в котором они исчезли.

При обследовании прилегающей территории инспекторы задержали двоих подозреваемых, старшему из которых 19 лет. При поверхностном осмотре у одного из молодых людей обнаружили пистолет, который изъяли и направили на экспертизу.

Правонарушителей передали следователям для выяснения обстоятельств дела.