В Днепре создали двухметровую вышитую карту Украины

Об этом повідомяє Радио Свобода.

Инициатор создания полотна – Светлана Макаренко, член Национального союза мастеров народного искусства Украины и руководитель кружка «Вышивка». Над работой трудились ее ученицы – школьницы.

Среди изюминок экспозиции – вышитая книжка-развертка «Ходит тыква по огороду», обложка на «Кобзарь» Тараса Шевченко и тому подобное.

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Кроме того, на выставке показывают изделия, выполненные в полузабытых техниках украинского народного вышивального искусства, которое в Днепре возрождает Светлана Макаренко, – полотенца, салфетки, панно, подушки, картины, елочные украшения, рубашки, женские сумки, обложки на книги.

Мастерица Светлана Макаренко отмечает, что хочет сохранить для потомков старинные узоры, техники вышивки и ее цветовую гамму, возродить редкие старинные орнаменты, разработать на основе раритетных новые узоры.

«Палитра узоров, техник и цветов украинской вышивки насколько богата, что их можно изучать всю жизнь и всю жизнь черпать из них вдохновение», – говорит мастерица.

Выставка продлится до 18 ноября.