Суд арестовал лиц, обещавших за взятку трудоустроить в НАБУ

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НАБУ, двух злоумышленников будут держать под стражей, третий находится под домашним арестом с возможностью применения электронного средства контроля (ношения электронного браслета).

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Накануне указанных лиц уведомили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 («законченное покушение на завладение чужим имуществом в крупном размере путем обмана (мошенничество), подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды служебному лицу, совершенное по предварительному сговору группой лиц»).

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, 1 ноября Управление внутреннего контроля НАБУ совместно с прокурорами САП разоблачили группу из трех лиц, которые за вознаграждение в размере 10 тыс. долл. (около 260 тыс. грн), вводя в заблуждение, обещали кандидату на должность детектива Бюро содействие в трудоустройстве.