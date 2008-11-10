Кого украинцы считают наиболее коррумпированным (опрос)

Украинцы считают, что наиболее коррумпированными являются те органы власти, которые должны были бы, собственно, бороться с коррупцией.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты всеукраинского исследования «Коррупция в Украине: власть, государство, общество», которое проводилось Институтом Горшенина в рамках программы социологических исследований 2008 года «Проект страны».

Так, согласно данным опроса, наиболее коррумпированной властной структурой 54% опрошенных назвали милицию, 46,5% - суды.

Вместе с тем эксперты Института Горшенина отметили, что результаты нынешнего исследования по сравнению с данными аналогичного прошлогоднего опроса продемонстрировали уменьшение уровня коррумпированности практически всех властных структур.

Так, по результатам октябрьского исследования менее всего коррумпированными властными структурами является Кабинет министров. В частности, доля тех респондентов, которые считают Кабмин коррумпированным, уменьшилась с 31,4% в 2007 году до 8,6% в 2008 году. Также менее всего коррумпированными респонденты назвали Секретариат Президента (с 19,1% до 7,9%) и СБУ (с 15,4% до 4,2%).

Также опрос показал, что граждане негативно относятся к подкупу избирателей субъектами избирательного процесса. Согласно результатам исследования 2008 года, сохраняется прошлогодняя тенденция, по которой больше половины респондентов не проголосовали бы за партию или кандидата, которые практикуют подкуп избирателей. Так же больше половины респондентов продолжает считать, что депутатский мандат можно купить за деньги.

Кроме того, по данным исследования, украинцы чувствуют себя незащищенными. Так, на протяжении последнего года проявилась тенденция к уменьшению ощущения незащищенности среди населения, отмечают эксперты Института Горшенина. И хотя так же, как и год назад, каждый третий украинец довольно часто опасается за свое имущество или здоровье, однако процент тех, кто считает, что на протяжении последнего года уменьшилась личная безопасность граждан, упал с 35,9% в 2007 году до 27,7% в 2008 году; однако увеличился процент тех респондентов, которые считают, что на протяжении последнего года ситуация с личной безопасностью граждан не изменилась.

Между тем опрос засвидетельствовал, что на протяжении последнего года ощутимо увеличилось доверие граждан к правоохранительным органам. Так, на вопрос, кто виноват в том, что преступники не всегда получают соответствующее наказание, лишь 9,3% респондентов ответили, что в этом виновата милиция (36,7% в 2007 году) и 2,9% ответили, что прокуратура (33,8% в 2007 году).

Всеукраинское социологическое исследование «Коррупция в Украине: власть, государство, общество» было проведено Институтом Горшенина в рамках программы исследований 2008 года «Проект страны» с 20 октября по 3 ноября 2008 года в 129 населенных пунктах Украины (63 города и 66 сел). Всего были опрошены 2004 респондента, представляющие взрослое население Украины, в возрасте от 18 лет. Квотами в выборке были: возраст, пол, образование и тип населенного пункта, в котором проживает респондент. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,4%.