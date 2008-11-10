12-летнюю украинку пытались незаконно вывезти в США

8 ноября в аэропорту «Борисполь» пограничники предотвратили попытку незаконного вывоза за границу 12-летней девочки.

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, стражи порядка обратили внимание на спор ребенка с женщиной, ее сопровождавшей. Впоследствии они узнали, что причиной конфликта является нежелание девочки выезжать из Украины. Ребенок заявил, что ее усыновительница, 40-летняя гражданка США, грубо с ней обращается и вопреки ее воле везет в Америку.

Как отметили в Госпогранслужбе, для разговора с иностранкой и ее несовершеннолетней подопечной пригласили психолога и переводчика. Гражданка США сообщила, что она не настаивает на вывезении за границу девочки, которая, по ее словам, является психически неуравновешенной. Кроме того, пограничники выяснили, что решение одного из районных судов Одессы об усыновлении ребенка принято с нарушением действующего законодательства – на основании поданных ложных данных. Правоохранители узнали, что в Одессе проживает родной совершеннолетний брат девочки, который не давал согласия на усыновление своей сестры и даже ничего не знал об этом.

Об этой ситуации сотрудники Госпогранслужбы информировали прокуратуру Киевской области, криминальную милицию по делам детей и службу по делам детей при Киевской облгосадминистрации. Девочку передали представителю этой службы для поселения ее во временный приют, а ее усыновительница пока остается в Украине.