Главарь "ДНР" Захарченко обещает назвать имена организаторов ликвидации "Моторолы"

Об этом Захарченко заявил, общаясь с журналистами. Соответствующее видео опубликовано на канале YouTube так называемого «министерства информации «ДНР».

«Мы готовы назвать имя офицеров украинской СБУ, которые, по крайней мере, причастны и которые разрабатывали эту операцию. Это в ближайшее время я сделаю, назову пофамильно – кто», – сказал главарь «ДНР».

Как сообщал УНИАН, по данным группы «Информационный сопротивление», Захарченко использует ликвидацию "Моторолы" для устранения нежелательных элементов "ДНР". В частности, "МГБ ДНР" проводит масштабные задержания сотрудников "полиции ДНР", которых подозревают в причастности к ликвидации главаря бандформирования "Спарта".

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Одного из главарей боевиков "ДНР" Арсена Павлова, известного как "Моторола", ликвидировали вечером 16 октября.

Ранее главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что покушением на Арсения Павлова ("Моторолу") Киев "объявил войну "ДНР". Вскоре в "ДНР" заявили, что им известно, кто заказал убийство террориста "Моторолы".