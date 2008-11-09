Взрыв на шахте в Донецкой области
13:44, 09 ноября 2008Общество
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Выехали горноспасатели
В Донецкой области на шахте «Новодзержинская» (г. Дзержинск) на поверхности произошел взрыв на угольном бункере (в угольной «банке»). Никто не пострадал.
Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, поверхностный взрыв на шахте «Новодзержинская» произошел сегодня в 12.16.
На место происшествия выехали горноспасатели, причины взрыва выясняются.
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