Взрыв на шахте в Донецкой области

В Донецкой области на шахте «Новодзержинская» (г. Дзержинск) на поверхности произошел взрыв на угольном бункере (в угольной «банке»). Никто не пострадал.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, поверхностный взрыв на шахте «Новодзержинская» произошел сегодня в 12.16.

На место происшествия выехали горноспасатели, причины взрыва выясняются.