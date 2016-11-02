Журналисты рассказали, как пешеходы-аферисты обманывают водителей (видео)

15:29, 02 ноября 2016
Общество
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Водители могут натолкнуться на пешеходов-мошенников, которые бросаются под колеса.

Аферисты на дорогах: украинцы все чаще становятся жертвами пешеходов-мошенников /

Водитель может стать жертвой аферистов, которые на безлюдных улицах бросаются под колеса, а потом сразу требуют у ошеломленного человека компенсацию.

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Журналисты рассказывают, что обычно такие "автоподставы" организовывает группа людей: тот, кто бросается, и псевдосвидетели, которые убеждают водителя дать денег на "компенсацию". Подробнее в сюжете ТСН.

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