Журналисты рассказали, как пешеходы-аферисты обманывают водителей (видео)
15:29, 02 ноября 2016Общество
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Водители могут натолкнуться на пешеходов-мошенников, которые бросаются под колеса.
Аферисты на дорогах / Скриншот
Водитель может стать жертвой аферистов, которые на безлюдных улицах бросаются под колеса, а потом сразу требуют у ошеломленного человека компенсацию.
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Журналисты рассказывают, что обычно такие "автоподставы" организовывает группа людей: тот, кто бросается, и псевдосвидетели, которые убеждают водителя дать денег на "компенсацию". Подробнее в сюжете ТСН.
Аферисты на дорогах: украинцы все чаще становятся жертвами пешеходов-мошенников
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