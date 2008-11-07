НБУ установил для банков верхнюю черту наличного курса

Национальный банк Украины обязал коммерческие банки продавать наличную валюту по курсу, который не может превышать официальный курс, более чем на 1,5% .

Об этом говорится в постановлении НБУ №356 от 7 ноября, которым располагает УНИАН.

«Установить, что на наличном валютном рынке Украины уполномоченные банки устанавливают курс продажи наличной иностранной валюты, который не должен превышать официальный курс гривни к иностранным валютам, который устанавливается Национальным банком Украины, более чем на 1,5%», - говорится в постановлении НБУ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 5 ноября 2008 года принял постановление №353, которым ужесточил правила проведения операций с валютой. В соответствии с документом, на наличном валютном рынке уполномоченные банки устанавливают курс продажи наличной валюты не выше официального курса. При этом цена покупки наличной валюты может устанавливаться банками в пределах 3% ниже цены продажи наличной валюты.

Банки не имеют права изменять курс на протяжении рабочего дня, и обязаны в тот же день продать купленную валюту, а в случае отсутствия спроса ее продажа должна быть откорректирована на следующий рабочий день в сторону снижения.

НБУ также потребовал от банков принять организационно-правовые меры, чтобы с 1 января 2009 года перейти на торговлю наличной иностранной валютой исключительно через собственные кассы. Своим решением Нацбанк практически обязал банки разорвать договоры с партнерами, работающими в обменных пунктах по агентским соглашениям.