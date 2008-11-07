Фирташ купил банк «Надра»

Group DF подписала соглашение о приобретении контрольного пакета акций банка «Надра».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, переданном агентству УНИАН.

«Group DF рада подтвердить (информация о возможной покупке банка «Надра» Group DF подавалась ранее в СМИ), что она вступила в соглашение о покупке контрольного пакета акций банка «Надра» - одного из ведущих универсальных коммерческих банков Украины», - отмечается в сообщении.

Детали сделки не разглашаются «в связи с конфиденциальностью соглашения». Ожидается, что сделка будет завершена в течение нескольких недель.

«Надра» - стабильный, хорошо управляемый банк, который играет важную роль в украинском банковском секторе. У этого банка прочная база активов и отличная управленческая команда. Наш приоритет – укрепить его стабильность и обеспечить капитальные вложения, необходимые для того, чтобы помочь банку справиться с нынешними экономическими и финансовыми трудностями. Я рад, что у банка останется украинский собственник и что банк продолжит обслуживать и поддерживать своих многочисленных клиентов», - отметил председатель совета директоров Group DF Дмитрий ФИРТАШ.

Справка УНИАН. Банк "Надра" начал свою деятельность 26 октября 1993 года.

Активы банка на 1 октября т.г. составили 26,186 млрд. грн., обязательства - 24,052 млрд. грн., собственный капитал – 2,134 млрд. грн.

Уставный капитал банка на 1 октября составил 321,763 млрд. грн.

Чистая прибыль банка «Надра» на 1 октября 2008 г. составила 321,763 млн. грн.

По данным банка, на 1 октября 2008 года его основными акционерами являлись: "Novartik Trading Limited" (Кипр), прямое участие - 60,9967%, и "Manmade Enterprises Limited" (Кипр), прямое участие - 30,7406%.

По информации международного рейтингового агентства Fitch Ratings, по состоянию на 31 марта 2007 г., Вадим ПЯТОВ, Сергей ЛАГУР, Тимотеуш ФЛЕЙШАР и Игорь ГИЛЕНКО являлись бенефициарными собственниками банка в совокупности 86,6% акций (включая 31,4% акций, принадлежащих президенту банка Игорю ГИЛЕНКО). Иностранные портфельные инвесторы в совокупности владеют пакетом акций банка в размере 7,8%, включая 6,7% в собственности "East Capital".

Group DF принадлежит украинскому предпринимателю Дмитрию ФИРТАШУ. Активы Группы сосредоточены в таких областях, как энергетика, химическая промышленность, недвижимость и энергетическая инфраструктура.

Group DF контролирует следующие ключевые компании:

- «Centragas», которая, в свою очередь, владеет 50% акций газораспределительной и газоторговой компании «РосУкрЭнерго»;

- Emfesz – венгерская газоторговая компания и поставщик энергетических услуг;

- холдинговая компания OSTCHEM Holding AG, в которую входят несколько химических предприятий в Восточной Европе. Активы OSTCHEM Holding AG включают в себя предприятия по производству минеральных удобрений, органических кислот, диоксида титана и кальцинированной соды.

В 2006 году общий доход входящих в Group DF компаний составил примерно 4,6 млрд. долл.