Налоговая милиция накрыла подпольный... асфальтный завод

В Кривом Роге Днепропетровской области сотрудники областного управления налоговой милиции ГНАУ закрыли нелегальный асфальтный завод, действовавший в течение года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил пресс-офицер управления налоговой милиции Александр ГРОМАДСКИЙ.

Организатором подпольного производства является 50-летний житель Кривого Рога. На заводе работали 19 человек. Производство асфальта и битума осуществлялось на оборудовании кустарного производства.

Ежемесячная производственная мощность подпольного завода составляла 2 тысячи тонн асфальта и 1 тысячу тонн битума.

В ходе проверки сотрудниками налоговой милиции было описано и изъято 180 тонн сырья, гусеничный трактор, каток для укатки асфальта, «КамАЗ» с прицепом. Всего из незаконного обращения изъято товарно-материальных ценностей, сырья и оборудования на общую сумму 2 млн. грн.

Ведется расследование.