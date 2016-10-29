Пункты въезда-выезда в зоне АТО переходят на зимний график работы
С воскресенья, 30 октября, пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться в новых временных рамках - с 8:00 до 17:00.
Контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО переходят на зимний период работы согласно Временному порядку контроля над перемещением лиц, транспортных средств и грузов (товаров) через линию столкновения в пределах Донецкой и Луганской областей.
Читайте такжеБоевики три часа обстреливали КПВВ "Марьинка"
Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, с воскресенья, 30 октября, пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться в новых временных рамках, которые устанавливаются для режима работы контрольных пунктов, с 8:00 до 17:00. Таким образом, отмечается в сообщении, время работы КПВВ становится меньше.
Как пояснили в ГПСУ, смена режима, в первую очередь, связана с составляющей безопасности и направлена на обеспечение безопасности жизни мирного населения, пересекающего линию разграничения, поскольку светлое время суток уменьшается, а в темное время повышаются риски обстрелов со стороны российских наемников.
В ведомстве просят граждан учесть эту информацию при планировании поездки и пересечения линии разграничения через КПВВ.