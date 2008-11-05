Кабмин утвердил порядок участия государства в капитализации банков

Кабинет министров Украины утвердил порядок участия государства в капитализации банков. Соответствующее постановление от 4 ноября 2008 г. № 960 размещено на сайте правительства.

Согласно постановлению, Национальный банк Украины устанавливает критерии, по которым определяется возможность участия государства в капитализации банков, проводит диагностирование банков с привлечением аудиторской компании, по результатам которого имеет право: рекомендовать участникам банка увеличить его уставный капитал, в том числе с привлечением инвесторов; назначать временную администрацию (временный администратор может принять решение о продаже банка, его части, реорганизации банка, уменьшении уставного капитала, предлагать НБУ ликвидировать банк); вносить на рассмотрение Кабмина предложение об участии государства в капитализации банка.

Порядок участия государства в капитализации банков предусматривает предоставление финансовой помощи банкам путем участия государства в формировании их уставного капитала.

Решение о капитализации банков принимает Кабинет министров после представления Министерства финансов с обязательным указанием ресурсов капитализации (средства Госбюджета, в частности Стабилизационного фонда, и облигации внутреннего государственного займа – ОВГЗ).

В случае покупки акций в обмен на ОВГЗ Нацбанк обязательно должен выкупить облигации по номинальной стоимости с доходностью в размере учетной ставки на срок их действия.

Под процедуру капитализации банков подпадают исключительно банки в виде открытых акционерных обществ.

Капитализация банка осуществляется после: принятия акционерами или временным администратором банка решения о необходимости участия государства в капитализации банка, утверждения программы финансового оздоровления банка, передачи в собственность государства доли уставного капитала в размере не меньше 50% плюс одна акция, раскрытия банком информации об акционерах, которые владеют более 5% акций банка, подготовки Минфином положительного вывода относительно возможности капитализации банка.

После принятия Кабмином решения об участии государства в капитализации банка собрание акционеров или временный администратор должны принять решение о выпуске акций и увеличении уставного капитала на сумму капитализации банка.