В ВОЗ не верят, что украинский школьник умер от прививки

Независимые международные медицинские эксперты не связывают смерть подростка Антона Тищенко из Краматорска со сделанной ему прививкой против кори и краснухи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в Киеве медицинский эксперт из штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве Дина ПФАЙФЕР.

По ее словам, эксперты изучили все случаи госпитализации детей в Краматорске после сделанной им прививки и пришли к заключению, что эта госпитализация была осуществлена лишь для перестраховки из-за того, что не были установлены причины смерти А.Тищенко, поскольку, по ее данным, осложнения не требовали госпитализации.

Д.ПФАЙФЕР также обратила внимание на то, что на момент вакцинации в Краматорске была эпидемия инфекционной болезни.

«Мы считаем причиной смерти подростка септический шок. Септический шок был вызван инфекцией. Мы сейчас даем свои указания, чтобы установить, какая именно это была инфекция. Смерть не связана ни с вакциной, ни с иммунизацией», - подчеркнула Д.ПФАЙФЕР.

Присутствующий на пресс-конференции главный внештатный специалист Минздрава Украины по специальности педиатрия и подростковая терапия Вячеслав БЕРЕЖНЫЙ сообщил, что на сегодняшний день все медицинские комиссии и эксперты, работающие над изучением случая смерти подростка в Краматорске, пришли к заключению, который совпадает с позицией международных специалистов. «Наше коллективное мнение, что причинной связи между смертью мальчика и вакцинацией нет», - сказал он.

В.БЕРЕЖНЫЙ также выразил мнение, что шок у А.Тищенко возник в результате острой бактериальной инфекции. «Основания, что это была инфекция, – это заключения комиссий специалистов», - отметил он.

Исполняющий обязанности первого заместителя министра здравоохранения Украины Анатолий ПОНОМАРЕНКО сообщил, что сегодня результаты независимой международной медэкспертизы переданы в министерство, с ними ознакомятся украинские специалисты.

По его информации, на завтра запланирована патолого-анатомическая конференция с участием всех специалистов, изучавших материалы смерти подростка и других случаев госпитализации в Краматорске, а также международных специалистов. И только после этой конференции, сказал А.ПОНОМАРЕНКО, будет официально объявлено окончательное заключение о причинах смерти подростка.

На вопрос журналистов, будет ли продолжено проведение иммунизации против кори и краснухи в Украине, А.ПОНОМАРЕНКО ответил, что это будет решаться на высшем государственном уровне. «На сегодня я по дате продолжения прививок не могу сказать ничего», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в Украине, начиная с 26 мая, должна была быть проведена массовая вакцинация граждан в возрасте от 16 до 29 лет от кори и краснухи.

13 мая старшеклассник из Краматорска А.Тищенко после прививки от кори и краснухи, сделанной накануне, умер в реанимации. На протяжении 15 мая в Краматорске с жалобами на ухудшение самочувствия в детскую городскую больницу обратились 18 детей, которые были вакцинированы от кори и краснухи.