На Житомирщине задержали грабителей, которые обокрали ювелирный магазин
Грабителям грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Вчера, 26 октября, правоохранители задержали преступников, которые ограбили ювелирный магазин на Житомирщине.
Отмечается, что грабители забрали ювелирных изделий на общую сумму 1,3 млн. грн.
«Похищенные вещи сбывались не только на Житомирщине, но и на территории Винницкой и Одесской областей. Сумма ущерба только с одного разбоя превышает 1,3 миллиона гривен», – сообщил начальник Департамента уголовного розыска Национальной полиции Дмитрий Головин, сообщили в пресс-службе МВД.
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Кроме того, как говорится в сообщении, грабителям грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества за ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжается дальнейшее расследование преступления. Полицейские разыскивают похищенные изделия и проверяют задержанных на причастность к другим преступлениям на территории области.