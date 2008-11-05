У семи украинских вузов отобрали лицензию

Государственная аккредитационная комиссия аннулировала лицензии нескольким высшим учебным заведениям за грубые нарушения законодательства об образовании и лицензионных условий предоставления образовательных услуг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Указанное решение было принято вчера, 4 ноября, на очередном заседании ГАК под председательством ее председателя, министра образования и науки Ивана ВАКАРЧУКА.

В частности, решением ГАК прекращена образовательная деятельность из-за отсутствия лицензий Министерства образования и науки Украины:

- Общества с ограниченной ответственностью «Высшее учебное заведение «Международный институт межкультурной коммуникации» (г. Симферополь, АРК);

- Христианского гуманитарно-экономического открытого университета (г. Одесса);

- Частного высшего учебного заведения «Естественный колледж» (г. Бровары, Киевской области).

Также аннулированы лицензии за грубые нарушения законодательства об образовании и лицензионных условий предоставления образовательных услуг:

- Университета "Львовский Ставропигион" в форме общества с ограниченной ответственностью (г. Львов);

- Частного высшего учебного заведения "Таврийский колледж компьютерных технологий" (г. Мелитополь, Запорожская область);

- Одесского национального университета имени Мечникова для Николаевского учебно-научного института (г. Николаев).

Кроме того, аннулирована лицензия по заявлению председателя наблюдательного совета и и.о. ректора Частного высшего учебного заведения "Институт предпринимательства и современных технологий" (г. Житомир) в связи с уменьшением количества студентов, ухудшением материально-финансового положения учебного заведения, на основании решения общего собрания учредителей о нецелесообразности дальнейшего проведения учебного процесса в институте.

В свою очередь, руководство Международного гуманитарного университета (г. Одесса), которым были устранены выявленные нарушения в работе приемной комиссии к моменту рассмотрения вопроса на заседании ГАК, предупреждено о недопустимости нарушения законодательства в сфере образования.

По решению ГАК дано поручение подразделениям МОН, соответствующим органам управления образованием и руководителям высших учебных заведений (в зависимости от места расположения учебного заведения и его подчинения) принять меры для продолжения обучения студентов по соответствующим направлениям подготовки и специальностям в других высших учебных заведениях (вузах). Тем из них, где должным образом лицензирована подготовка студентов по соответствующим направлениям и специальностям, разрешено принять на обучение студентов из тех вузов, образовательная деятельность которых прекращена или аннулированы лицензии.