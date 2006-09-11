Есть возможность защитить зеленые зоны Киева от застройщиков

На ближайшую сессию Киевского городского совета планируется вынести вопрос о присвоении статуса заповедников городского значения четырем зеленым зонам города общей площадью более 130 га.

Об этом сообщает «Деловая столица» в сегодняшнем номере.

Разработать соответствующий проект решения сессии на прошлой неделе чиновников профильных главков Киевской городской государственной администрации обязала Постоянная комиссия Киеврады по вопросам экологической политики.

Статус городского заповедника члены экологической комиссии решили присвоить Наводницкому парку площадью 10,22 га, расположенному вдоль Набережного шоссе, а также Днепровским склонам на участке от пешеходного моста через Днепр до моста Патона (площадь 106,5 га). Неприкосновенными также предлагается сделать 9,8 га Замковой горы (Днепровские склоны между Андреевским спуском, урочищем Гончары-Кожемяки, Житним рынком и Фроловским монастырем) и 3,87 га земли в районе Летописных гор (склоны Старокиевской горы от Андреевского спуска вдоль Пейзажной аллеи и горы Детинки до ул. Гончарной).

Предполагается, что этот статус заповедников защитит территории, которые являются визитной карточкой столицы, от посягательств застройщиков.

«Данным решением Киевсовет оградит зеленые территории от вырубки и вероятного строительства и усилит контроль за качеством обслуживания этих заповедников их пользователями, в частности - районными коммунальными предприятиями», - пояснил глава экологической комиссии Анатолий КОВАЛЕНКО.