Можно ли платить ювелирам сувенирными купюрами?
22:20, 03 ноября 2008Общество
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Сообщает житомирская милиция
В Житомирской области задержали киевлянина, который пытался рассчитаться сувенирными купюрами номиналом в 500 грн.
Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы УМВД Украины в Житомирской области Валерий ФИЛЬО.
По его словам, "вчера в Овруче около 14.30 в помещении ювелирного магазина неизвестный пытался рассчитаться за ювелирные изделия стоимостью 2 тыс. 600 грн. сувенирными купюрами".
В.ФИЛЬО отметил, что мошенник задержан, им оказался неработающий, ранее судимый 42-летний житель Киева.
"Восемь сувенирных купюр номиналом по 500 грн. изъяты", - сообщил руководитель пресс-службы.
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